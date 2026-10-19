Ufficiale: Comolli è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato del Pisa

19/10/2026 | 17:49:16

Dopo l’addio alla Juventus dello scorso giugno, Damien Comolli rimane in Italia e riparte dal Pisa in Serie B. Il francese è stato nominato presidente e amministratore delegato del club toscano.

Il comunicato: “Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare la nomina di Damien Comolli a Presidente e Amministratore Delegato del Club. Contestualmente Damien Comolli entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione.

Questo è il commento di Alexander Knaster, azionista di maggioranza del Club

“Dopo diverse stagioni durante le quali abbiamo assistito a significativi miglioramenti in tutte le aree del Club, ritengo che sia arrivato il momento per il Pisa SC di entrare in una nuova fase di crescita e sviluppo. Sono convinto che questo possa avvenire sotto la guida di Damien, che porta con sé una grande esperienza e una profonda conoscenza del calcio, sia dentro che fuori dal campo. Damien entra a far parte del Pisa SC con un contratto iniziale di tre anni. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado, che hanno dato tantissimo al Club e sono stati il cuore e l’anima del Pisa SC negli ultimi dieci anni. Il loro contributo è profondamente apprezzato dal Club, dai suoi dipendenti, dai giocatori e dai tifosi. Personalmente, sono loro molto grato per tutto ciò che hanno fatto, e resteremo sempre amici”.

Il saluto di Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado

“Dieci anni rappresentano un’era. Il Pisa Sporting Club rimarrà sempre una parte fondamentale delle nostre vite. Desideriamo quindi ringraziare tutti i collaboratori e la gente di Pisa per la disponibilità dimostrata e per l’affetto che ci hanno riservato. Un ringraziamento speciale ad Alex Knaster per il sostegno e l’amicizia dimostrati dopo la fase iniziale del progetto, avviata insieme a Enzo Ricci. Auguriamo al Pisa di proseguire con successo lo straordinario percorso di crescita intrapreso nel corso di questi dieci anni”.

Foto: Sito Juventus