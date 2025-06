Ufficiale: Comolli è il nuovo dg della Juventus

01/06/2025 | 19:20:50

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus, c’è anche l’annuncio ufficiale del club bianconero: “La Juventus dà il benvenuto a Damien Comolli, che, dal 4 giugno 2025, entra in Società assumendo il ruolo di Direttore Generale, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino”. Le prime parole di Comolli: “Sono felice e onorato di entrare a fare parte di una Società unica, per storia, identità e prospettive. Metterò a disposizione di Juventus la mia esperienza fin dal primo giorno con l’obiettivo di essere vincenti come deve essere la Juventus e come meritano i nostri tifosi”.

FOTO: X Comolli