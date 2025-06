Ufficiale: Como, riscattato a titolo definitivo Alex Valle dal Barcellona

03/06/2025 | 15:28:30

Alex Valle è ufficialmente un giocatore di proprietà del Como: il giocatore è stato riscattato a titolo definitivo dal Barcellona. Lo comunica lo stesso club con una nota: “Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo del difensore spagnolo Álex Valle dal Barcellona. Il difensore ventenne ha firmato un contratto fino al 2029. Valle ha mosso i primi passi nella famosa accademia La Masia del Barcellona, a cui si è unito nel 2014 dal CE Sant Gabriel. Nel marzo 2022 ha esordito con il Barcellona B e da allora ha acquisito una preziosa esperienza con i prestiti all’FC Andorra e al Levante. La scorsa estate si è trasferito in prestito al Celtic, totalizzando 11 presenze e tre assist nella prima parte di stagione 2024/25. Valle si è unito al Como in prestito a gennaio e, da allora, ha collezionato 15 presenze, giocando un ruolo chiave nel raggiungimento dello storico decimo posto in Serie A.

L’allenatore del Como 1907 Cesc Fabregas ha commentato: “Alex è un giovane difensore di talento e lo ha dimostrato negli ultimi sei mesi. Si è integrato perfettamente nei meccanismi della squadra in pochissimo tempo, mostrando tutte le sue qualità sia difensive che offensive. Con il suo arrivo, il Como si è assicurato uno dei giovani talenti più promettenti della sua generazione, che sarà molto importante per la squadra in futuro”.

Álex Valle ha commentato: “Sono stati sei mesi davvero belli, durante i quali mi sono adattato molto bene e sono stato felice. Ovviamente, continuare qui a Como mi riempie di gioia e orgoglio. Ho tanta voglia di iniziare la prossima stagione e di dare tutto quello che ho per questo club”.

Álex Valle signs with Como until 2029 ⚪️ pic.twitter.com/zsQdUAHd1a — Como1907 (@Como_1907) June 3, 2025

Foto: X Como