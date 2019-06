Ufficiale: Como, Raggio Garibaldi rinnova per due anni

Tramite il sito ufficiale, il Como ha comunicato il prolungamento del contratto del centrocampista classe 1989 Silvano Raggio Garibaldi. “Continua la costruzione del Como 2019/20. E’ stato trovato l’accordo con il giocatore Silvano Raggio Garibaldi per un contratto biennale. Con questo innesto inizia a delinearsi il gruppo per la nuova stagione, con le conferme di alcuni dei giocatori più importanti e che sono in linea con il progetto, la visione e il modo di intendere il calcio del Club. Giocatore fondamentale per la promozione e uomo di polmoni, grinta e cuore in mezzo al campo, Raggio Garibaldi viene da una grande stagione che ha riportato il Como tra i professionisti: “Sono davvero contento – dice il calciatore – era quello che volevo, Como per me è stata una grande opportunità che mi ha dato tanto, soprattutto la possibilità di ritornare in Serie C”. Giocatore di grande esperienza e con tante presenze tra i professionisti, ha sposato il progetto Como: “Dopo un’annata così esaltante rimanere era il minimo, credo che la società sia davvero sulla strada giusta per creare un grande progetto, noi giocatori dobbiamo dare tutto e dimostrarci all’altezza” conclude Raggio Garibaldi. Conferma che passa anche per il suo importante ruolo fuori dal campo: “Silvano è stato un giocatore fondamentale durante la scorsa stagione sia in campo che in spogliatoio – dice il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi – abbiamo deciso di puntare su di lui anche per le doti umane e caratteriali”. Un ruolo a tutto tondo: “La sua professionalità e l’esperienza nella categoria saranno fondamentali nell’ottica di creare il giusto gruppo per affrontare il campionato”.

Foto Sito Ufficiale Como