Ufficiale: Nsame saluta il Como, va in prestito al Legia Varsavia

E’ durata solamente sei mesi l’avventura di Jean-Pierre Nsame al Como. Infatti l’attaccante va in prestito al Legia Varsavia, come comunicato dallo stesso club polacco sul proprio sito. Ecco la nota:

“Il sei volte campione svizzero e tre volte capocannoniere della Super League, Jean-Pierre Nsame, è stato ceduto in prestito al Legia Warszawa per un anno con opzione di prelazione. Il giocatore ha recentemente giocato per il Como 1907 in Italia.”

Foto: instagram Legia Varsavia