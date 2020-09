Ufficiale: Como, dall’Inghilterra arriva Walker

Il Como ha ufficializzato un nuovo rinforzo: si tratta di Lewis Walker, attaccante classe ’99 cresciuto nelle giovanili di Derby County e Queens Park Ranger. Firmato un contratto fino al 2022, queste le sue prime parole raccolte dal sito ufficiale del club: “Sono molto felice di essere qui, mi sono trovato molto bene fin dal primo momento, penso che il calcio sia un linguaggio universale e a Como sto davvero bene. Non vedo l’ora di iniziare a giocare, il mio obiettivo è lavorare duro per migliorare me stesso e poter aiutare la squadra a fare più punti possibili”.

Foto: sito ufficiale Como