Ufficiale: Como, dalla Samp arriva l’attaccante La Gumina

Colpo in attacco per il Como che ha definito l’ingaggio di Antonino La Gumina. Ecco il comunicato del club:

“Como 1907 comunica l’arrivo a titolo temporaneo dalla Sampdoria fino al 30 giugno 2022 di Antonino La Gumina. Seconda punta dotata tecnicamente, è cresciuto calcisticamente nel Palermo, sua città natale e con cui si è messo in luce al torneo di Viareggio 2016, portando il rosanero fino alla finale persa contro la Juventus. Dopo un anno in prestito alla Ternana in Serie B torna al Palermo e nella stagione 2017/18, sempre in cadetteria, fa registrare 33 presenze e 11 reti. Le ottime prestazioni gli valgono la chiamata in Serie A con l’Empoli dove gioca una stagione e mezza tra Serie A e Serie B. Da Gennaio 2020 è di proprietà della Sampdoria dove ha giocato l’ultima stagione e mezza in Serie A”.

Queste le prime dichiarazioni del giocatore rilasciate al sito ufficiale della società: “Sono molto carico per questa nuova esperienza conoscevo già alcuni compagni e mi hanno parlato molto bene della società e del progetto. Ogni anno la Serie B è sempre più competitiva e dovremmo essere bravissimi a farci trovare sempre pronti e disponibili. Dal canto mio non vedo l’ora di iniziare!”.

Foto: Sito ufficiale Como