Ufficiale: Como, Chinetti va in prestito al Mantova

04/07/2026 | 14:34:37

Il Como ha annunciato il trasferimento di Federico Chinetti in prestito secco al Mantova.

Questo il comunicato:

“Como 1907 conferma che Federico Chinetti è stato ceduto in prestito al Mantova, in Serie B, fino al termine della stagione, a seguito della conclusione del suo periodo di prestito al Trento.

Questo trasferimento rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita professionale di Federico, poiché gli offre l’opportunità di continuare ad acquisire esperienza a livello professionistico in un ambiente competitivo.

Tutto il Como 1907 augura a Federico il meglio per la stagione che sta per iniziare”.

Foto: sito Como