Ufficiale: Como, Buzzegoli lascia la Primavera dopo la promozione

27/05/2026 | 12:17:40

Il Como ha annunciato la separazione con l’allenatore della Primavera, Daniele Buzzegoli.

Questo il comunicato:

“Como 1907 comunica che si separano le strade del Club e dell’allenatore della Primavera Daniele Buzzegoli.

Arrivato sulla panchina della Primavera nel gennaio 2024, Mister Buzzegoli ha guidato il gruppo in un importante percorso di crescita culminato con la storica promozione al campionato Primavera 1.

“Ciao Como 1907, grazie di cuore per questi due bellissimi anni conclusi con uno storico traguardo” sono le parole del Mister.

Il Club desidera ringraziare “Buba” per il lavoro svolto in questi anni, per la professionalità, l’impegno e la passione dimostrati ogni giorno, augurandogli il meglio per il futuro”.

Foto: sito Novara