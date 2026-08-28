Ufficiale: Como, arriva il talento Ettore Broggian. Sarà aggregato alla Primavera

28/08/2026 | 10:40:25

Nuovo rinforzo per il Como Primavera, arriva Ettore Broggian.”Il Como 1907 Primavera è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore italiano Ettore Broggian, a titolo definitivo dall’L.R. Vicenza. Classe 2008, Broggian è cresciuto nel settore giovanile dell’L.R. Vicenza arrivando a collezionare oltre 50 presenze in Primavera 2. Il giovane difensore ha fatto il suo debutto con la prima squadra nell’ottobre 2025 contro l’Albinoleffe, in una stagione che l’ha visto mettere a referto tre presenze da professionista tra Serie C e Coppa Italia Serie C. Un giovane difensore che fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza, Broggian entra a far parte della rosa di mister Gianluca Falsini in vista della prima stagione del club in Primavera 1 e UEFA Youth League. Osian Roberts, Head of Development del Como 1907 ha commentato: “Ettore è un giovane italiano di talento che aggiunge velocità, forza e versatilità alla nostra squadra. Ha già avuto la possibilità di fare esperienza con la prima squadra del Vicenza e pensiamo abbia le qualità e la personalità per continuare il suo percorso di crescita con noi. Siamo molto felici di averlo qui a Como”. Sul suo arrivo a Como, Ettore Broggian ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui e di aver ricevuto questa opportunità. Penso che questo ambiente possa aiutarmi a crescere come giocatore, non vedo l’ora di mettermi al lavoro”.

foto x como