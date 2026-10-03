Ufficiale: Como, arriva il giovane William Cascella

03/10/2026 | 11:36:09

Il Como ha annunciato l’arrivo del giovane William Cascella: “Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore italiano William Cascella, entrato a far parte del settore giovanile BiancoBlu nel corso della sessione di mercato estiva.

Classe 2010, Cascella arriva al Como dopo aver concluso la sua esperienza con il Monza. Un esterno difensivo impiegato anche a tutta fascia, Cascella fa della spinta in fase offensiva e della rapidità due suoi grandi punti di forza. Dotato di buona tecnica e velocità, il difensore dà il meglio di sé in entrambe le fasi di gioco.

Osian Roberts, Head of Development del Como 1907, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di avere con noi un giovane calciatore di belle prospettive come William, un esterno difensivo che ha gamba, istinti e spunti tecnici anche per proporsi in avanti. Aggiungiamo un elemento importante capace di garantire copertura lungo la fascia sinistra, convinti che il suo percorso di crescita sia ancora in divenire”.

Il commento di William Cascella sul suo arrivo al Como 1907: “Sono grato di essere entrato a far parte di questo progetto, è il motivo principale che mi ha portato a legarmi al Club. Approdare al Como lo considero un passo in avanti importante per le mie ambizioni di carriera, il ritmo e lo stile di gioco che si professano qui mi aiuteranno a crescere ulteriormente. Sono stato accolto subito bene dai compagni e dallo staff, voglio fare un bel percorso insieme a loro”.

Benvenuto a Como, William!”

foto x como