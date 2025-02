Ufficiale: Coman è un nuovo giocatore del Cagliari

Con il seguente comunicato, il Cagliari annuncia l’arrivo con la formula del prestito di Florinel Coman, esterno d’attacco classe ’98 che arriva dall’Al-Gharafa.

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Florinel Coman che si trasferisce dall’Al-Gharafa SC in prestito sino al termine della stagione sportiva 2024/25.

Nato il 10 aprile 1998, a Brăila, in Romania, è cresciuto nel Farul Costanza, con cui ad appena 17 anni debutta nella massima serie rumena. Mette subito in mostra le sue qualità e, nonostante la giovane età, si dimostra risorsa preziosa nella vittoria del campionato 2016/17, autore di 4 reti, 2 assist e illuminanti giocate.

Nell’estate 2017 si trasferisce nella blasonata Steaua Bucarest, dove realizza la sua prima doppietta il 22 ottobre, nella vittoria contro l’ACS Poli Timișoara. Due settimane più tardi segnerà anche il suo primo gol in Europa League nel pareggio (1-1) contro l’Hapoel Be’er Sheva. È l’inizio di un percorso che lo porterà a diventare uno dei calciatori più importanti della squadra. A Bucarest giocherà 7 stagioni: oltre 230 presenze, ben 63 gol e 62 assist. Vincitore della Coppa di Romania 2019/20, la scorsa stagione ha conquistato il titolo di capocannoniere del campionato: 18 reti che, unite ai 10 passaggi vincenti, sono state decisive per la vittoria della SuperLiga rumena. Lo scorso luglio si è trasferito in Qatar, tra le fila dell’Al-Gharafa: in questa prima parte di stagione ha totalizzato 19 gare con 3 reti e 8 assist.

Dopo aver fatto la trafila nelle selezioni nazionali giovanili del suo Paese, ha debuttato il 12 ottobre 2019 con la maglia della Nazionale maggiore: qui ha sinora collezionato 20 gare e 2 reti, impiegato anche ai recenti Europei in Germania.

Tecnica, velocità, progressione palla al piede: Coman è un esterno d’attacco che predilige partire da sinistra per accentrarsi, andare alla conclusione con il destro o mandare in rete i compagni. Dribbling e facilità di corsa gli consentono di essere particolarmente incisivo nelle situazioni di uno contro uno e nei capovolgimenti di fronte. Calcio potente e preciso, visione gioco, grazie anche alla sua forza fisica può ricoprire all’occorrenza anche il ruolo di prima punta.

Talento ed estro al servizio della squadra: benvenuto in Sardegna, Florinel!”.

