Ufficiale: colpo Vantaggiato per il Livorno

Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Livorno ha annunciato il ritorno dell’attaccante Daniele Vantaggiato. Il calciatore, classe 1984, aveva già vestito la maglia amaranto tra il 2014 e il 2018 Ecco il comunicato del club toscano:

“L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato l’attaccante Daniele Vantaggiato, classe 1984, 330 presenze e 98 gol in serie B nel corso della sua carriera, nelle ultime tre stagioni in C con la Ternana.

L’attaccante ha già vestito la maglia amaranto dal 2014 al 2018, mettendo insieme 133 partite e 55 gol, 19 dei quali nella stagione 2017/18 conclusa con la promozione in serie B. Oltre a Livorno e Ternana, ha giocato con Bari, Crotone, Pescara, Rimini, Parma, Torino, Padova e Bologna”.



Foto: Logo Livorno