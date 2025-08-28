Ufficiale: colpo Tavernaro per la Vis Pesaro

28/08/2025 | 22:05:43

Novità per la Vis Pesaro, che ha annunciato il colpo Tavernaro: “La Vis Pesaro 1898 è lieta di riaccogliere Federico Tavernaro dopo aver raggiunto un accordo con Venezia Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore. Il centrocampista classe 2005, cresciuto nei settori giovanili di Milan e Venezia, ha già dato prova delle sue abilità nella stagione 2024/2025, dove con la maglia della Vis Pesaro ha ottenuto 37 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia. I suoi 5 assist e soprattutto l’importantissima rete segnata nel playoff contro il Rimini, la prima tra i professionisti, hanno arricchito la sua esperienza in biancorosso. Bentornato, Federico!”

Foto: Vis Pesaro