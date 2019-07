Ufficiale: colpo Perugia, in attacco c’è Iemmello. I dettagli

Pietro Iemmello riparte dal Perugia. Il club umbro, attraverso i propri canali di comunicazione, ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante classe ’92. Questa la nota ufficiale con i dettagli dell’operazione: “A. C. Perugia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, le prestazioni sportive del calciatore Pietro Iemmello, dalla società Benevento Calcio. Pietro Iemmello nasce a Catanzaro il 6 marzo 1992. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, esordisce in Serie B con la Pro Vercelli il 25 agosto 2012. Il 10 settembre 2016 calpesta per la prima volta i campi della Serie A con la maglia del Sassuolo realizzando un finale di stagione strepitoso con 4 gol nelle ultime 4 partite fra cui una doppietta all’Inter. L’annata successiva è ancora in Serie A ma fra le fila del Benevento. Vittima illustre questa volta è il Milan che il 21 aprile 2018 esce sconfitto dal terreno di gioco proprio in virtù di una rete di “Re Pietro”. La stagione passata torna in Serie B con il Foggia realizzando 7 reti”.

Foto: Twitter ufficiale Perugia