Ufficiale: colpo Mukiele per il Sunderland. Arriva dal PSG

17/08/2025 | 14:02:51

Il Sunderland ha annunciato il colpo Mukiele per la difesa, il difensore arriva dal PSG: “Il Sunderland AFC è lieto di annunciare l’arrivo di Nordi Mukiele, in attesa dell’autorizzazione internazionale. Il difensore ha firmato un contratto quadriennale allo Stadium of Light, dopo l’inizio della stagione di Premier League 2025-26. Il nazionale francese si trasferisce a Wearside dal Paris Saint-Germain per una cifra non comunicata, dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito al Bayer Leverkusen in Bundesliga. Prima del suo periodo al Parc des Princes, il 27enne ha giocato per lo Stade Lavallois, il Montpellier HSC e l’RB Lipsia. La vasta esperienza di Mukiele nei campionati d’élite europei lo ha portato a totalizzare finora oltre 300 presenze, di cui 115 in Bundesliga, 85 in Ligue 1 e 35 in UEFA Champions League”.

FOTO: Sito Sunderland