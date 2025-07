Ufficiale: colpo Ivanovic per il Benfica. Affare da quasi 23 milioni

31/07/2025 | 19:09:05

Il Benfica ha annunciato l’arrivo di Ivanovic dall’Union Saint Gilloise: “La Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa di aver raggiunto un accordo con il Real Union Saint Gilloise (“RUSG”) per l’acquisizione della totalità dei diritti del calciatore Franjo Ivanovic, per un importo di 22.800.000 € (ventidue milioni e ottocentomila euro), a cui si aggiunge un importo di 5.000.000 € (cinque milioni di euro) legato al raggiungimento di obiettivi predefiniti. Gli importi sopra menzionati includono le somme relative al meccanismo di solidarietà, che il Benfica SAD tratterrà per una successiva distribuzione ai club che hanno contribuito alla formazione del calciatore. I servizi di intermediazione relativi al trasferimento dei diritti del giocatore sono ammontati a 1.000.000 € (un milione di euro). Si informa inoltre che il RUSG avrà diritto a ricevere una percentuale del 20% sull’eventuale plusvalenza in caso di futura cessione del giocatore. È stato inoltre stipulato un contratto di lavoro sportivo con il suddetto calciatore, valido fino al 30 giugno 2030, che prevede una clausola rescissoria pari a 100.000.000 € (cento milioni di euro), che diventerà di 60.000.000 € (sessanta milioni di euro) a partire dal 1º luglio 2029″.

FOTO: X Benfica