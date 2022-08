Ufficiale: colpo in prospettiva per il Frosinone, ecco Ayoub Afi

Colpo in prospettiva per il Frosinone, che ha ufficializzato l’acquisto di Ayoub Afi, centrocampista classe 2003 dello Spezia. Ecco il comunicato apparso sul sito del club gialloblù: “Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Spezia Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Ayoub Afi. Il centrocampista classe 2003 arriva a titolo definitivo”.

Foto: Twitter Frosinone