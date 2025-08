Ufficiale: colpo Everton, dal Chelsea arriva Dewsbury-Hall

06/08/2025 | 17:45:29

Dewsbury-Hall è un nuovo giocatore dell’Everton, arriva dal Chelsea. Il comunicato dei Toffees: “L’Everton ha completato il trasferimento di Kiernan Dewsbury-Hall dal Chelsea per una cifra non resa nota. Il centrocampista 26enne ha firmato un contratto quinquennale fino alla fine di giugno 2030 e diventa il quinto acquisto del Club nella sessione estiva di calciomercato, dopo l’acquisizione definitiva di Charly Alcaraz e l’arrivo di Thierno Barry, Mark Travers e Adam Aznou. Dewsbury-Hall è cresciuto nel Leicester City e, dopo alcuni prestiti al Blackpool e al Luton Town, si è affermato come uno dei beniamini dei tifosi prima di trasferirsi al Chelsea nel luglio 2024. L’energico e versatile centrocampista ha collezionato 36 presenze con il Chelsea in tutte le competizioni durante la stagione 2024/25 ed è stato l’unico giocatore ad aver preso parte a tutte le 15 partite della trionfale UEFA Europa Conference League, contribuendo con quattro gol e tre assist. Ha fatto parte anche della squadra di Enzo Maresca che quest’estate ha sollevato il trofeo della Coppa del Mondo FIFA negli Stati Uniti. Dewsbury-Hall, nato a Nottingham e cresciuto nel Leicestershire, ha rappresentato il Leicester in Premier League, nonché nella UEFA Europa League e nella UEFA Europa Conference League”.

foto: sito Everton