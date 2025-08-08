Ufficiale: colpo del Pescara, arriva Desplanches dal Palermo

08/08/2025 | 15:52:57

Il Pescara ha annunciato il colpo Desplanches per la porta, il comunicato ufficiale degli abruzzesi: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Palermo Calcio, le prestazioni sportive del portiere Sebastiano Desplanches. Nato a Novara l’11 marzo 2003, Desplanches è considerato uno dei giovani portieri più promettenti del panorama italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha iniziato la carriera tra i professionisti con il Vicenza, in Serie C, dove si è subito distinto per sicurezza, personalità e tecnica”.

FOTO: Sito Palermo