Ufficiale: colpo del Chelsea, a centrocampo arriva Saul Niguez

Per l’Atletico Madrid sono state delle ultime ore di mercato molto intense. Il club spagnolo, prima di chiudere la trattativa per Antoine Griezmann dal Barcellona, avevano necessità di definire l’uscita di Saul Niguez che alla fine si è trasferito al Chelsea. Ecco il comunicato dei londinesi arrivato nella notte di ieri: “Abbiamo completato l’acquisto di Saul Niguez dall’Atletico Madrid in prestito stagionale con opzione per il trasferimento a titolo definitivo a fine stagione”.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2021

Foto: Twitter Saul Niguez