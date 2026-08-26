Ufficiale: colpo del Casarano, arriva Patierno dall’Avellino

26/08/2026 | 20:11:36

Colpo del Casarano che si è assicurato Patierno dell’Avellino: “La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Cosimo Patierno, attaccante, classe 1991, la scorsa stagione all’Avellino. Patierno ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Vigevano. Nel 2011 passa al Martina, in Serie D, quindi nel 2013 gioca per due stagioni nel Teramo in Serie C2, poi, in sequenza, Bisceglie, Grosseto, Gravina e Nardò, in Serie D, e nella stagione 2018, passa al Bitonto, sempre Serie D, dove, in due stagioni, segna 41 reti in 56 gare. Nella stagione 2021 il salto in Serie C con la Virtus Francavilla: due stagioni 50 gare e 27 reti all’attivo. Nella stagione 2023 il trasferimento all’Avellino: anche qui due stagioni 66 partite, arricchite da 34 reti, risultando, nel 2024, il capocannoniere del torneo, firmando 19 reti. Nella scorsa stagione, in serie B, con gli Irpini ha disputato 24 gare con un gol”.

foto sito patierno