Cresciuto nel settore giovanile rossonero, Liberali si è distinto nella scorsa stagione con la formazione Primavera del Milan, collezionando 31 presenze e 7 gol. Inoltre ha fatto esperienza in Serie C con il Milan Futuro (10 presenze), coronando un percorso di crescita importante con la convocazione e l’esordio da titolare nella prima squadra del Milan, in occasione della partita celebrativa per i 125 anni del club contro il Genoa.

Liberali ha maturato una buona esperienza anche in maglia azzurra con 54 presenze tra Under 15 e Under 19″.

Foto: siro Catanzaro