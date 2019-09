Il Brugge, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha appena annunciato di aver ingaggiato Eder Fabián Álvarez Balanta. La cifra versata nelle casse del Basilea per il difensore colombiano, in passato al River Plate, è di 2,5 milioni di euro. Un bel colpo del club belga in vista della partecipazione alla fase a gironi di Champions.

Foto: Clube Brugge Twitter