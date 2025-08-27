Ufficiale: colpo Beghetto per la Vis Pesaro

27/08/2025 | 18:40:25

Colpo in entrata per la Vis Pesaro, che ha annunciato il colpo Beghetto in attacco: “La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Pisa Sporting Club 1909 per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Beghetto.Beghetto, classe 1994, è un calciatore tatticamente duttile. Predilige il piede sinistro e grazie a tecnica, dribbling e corsa è molto abile a fornire assist ai compagni. Trova sulla fascia la sua espressione migliore, sia come terzino che come esterno di centrocampo, garantendo solidità in entrambe le fasi di gioco. Andrea porta con sé un bagaglio di esperienze accumulate in Serie A, B e C e conta oltre 320 partite tra i professionisti, 22 gol e 30 assist realizzati. Cresce nei settori giovanili di Montebelluna e Padova e dopo le prime stagioni in Serie C con Bellaria Igea Marina ed Este, si afferma alla SPAL, contribuendo alla promozione in Serie B. Passa successivamente al Genoa in Serie A e viene poi ceduto al Frosinone, dove disputa oltre 100 presenze tra massima serie e cadetteria. Dal 2021 è di proprietà del Pisa Sporting Club, e con i successivi prestiti tra Serie B e Serie C (Alessandria, Perugia, Venezia, Lecco e Vicenza) si è messo in mostra per affidabilità e professionalità”.

Foto: Facebook Vis Pesaro