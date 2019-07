Il Colonia, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato in data odierna di aver raggiunto l’intesa per l’arrivo di Ellyes Skhiri. Il centrocampista franco-tunisino, 24 anni, è stato prelevato a titolo definitivo dal Montpellier per circa 6 milioni di euro.

Foto: Colonia Twitter