Ufficiale: Colonia, arriva in prestito Simpson-Pusey dal Manchester City

06/01/2026 | 13:32:47

L’F.C. Koln ha annunciato l’ingaggio in prestito del difensore classe 2005 Jahmai Simpson-Pusey. Questo il comunicato del club:

“L’1. FC Köln ha ingaggiato Jahmai Simpson-Pusey. Il difensore centrale è arrivato in prestito fino al termine della stagione dal Manchester City. Il ventenne ha trascorso la prima metà della stagione in prestito al Celtic. Dopo aver superato con successo le visite mediche domenica pomeriggio, l’Under 20 inglese è volato in Spagna per unirsi al resto della squadra dell’FC a La Nucia.

“Jahmai è un giocatore di talento che, nonostante la giovane età, vanta già esperienza ai massimi livelli. Ha maturato una solida formazione calcistica in uno dei migliori club del mondo ed è un giocatore eccellente con la palla al piede. Con il suo ingaggio, ci siamo assicurati un’opzione per il ruolo di difensore centrale e la necessaria profondità in quel ruolo. Jahmai porta al club una forte motivazione e una vera voglia di fare, il che avrà un impatto positivo sulla competizione per un posto”, ha dichiarato il direttore sportivo Thomas Kessler.

“Il trasferimento al Colonia rappresenta un nuovo inizio per me, e non vedo l’ora. Quando ho iniziato a studiare il FC e la storia del club, ho pensato subito di iniziare. Ora non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e Hennes, quando tornerò al Colonia. Voglio giocare il più possibile qui e aiutare il FC a raggiungere i suoi obiettivi stagionali”, ha dichiarato Jahmai Simpson-Pusey.

Jahmai Simpson-Pusey è nato il 4 Novembre 2005 a Huddersfield. All’età di 8 anni, è entrato a far parte dell’accademia del Manchester City e ha scalato le classifiche del club di Premier League. Nel 2024, ha guidato l’Under 18 in campo come capitano, conquistando la FA Youth Cup. Ha anche vinto la Premier League Under 18 due volte (21-22 e 22-23), così come la Premier League 2 (22-23 e 24-25). Nell’ottobre 2024, ha fatto il suo debutto in prima squadra con la squadra di Pep Guardiola contro il Tottenham in Coppa di Lega. Ha poi collezionato altre cinque presenze con la prima squadra del City”.

Foto: sito Colonia