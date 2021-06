Ufficiale: Colombo nuovo allenatore del Monopoli

Dopo la rescissione del contratto consensuale che legava mister Scienza al Monopoli, la società bianco-verde, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha voluto annunciare l’arrivo sulla panchina di Alberto Colombo. Ecco quanto riportato:

“La S.S. Monopoli 1966 è lieta di annunciare che dal primo luglio 2021 la conduzione tecnica della Prima Squadra sarà affidata al signor Alberto Colombo, con un accordo fino a giugno 2022 con opzione di rinnovo per il 2023. Il tecnico brianzolo classe 1974 ha iniziato la sua carriera da allenatore nella Pro Patria, prima nella Berretti e successivamente alla guida della Prima Squadra in Lega Pro; in seguito ha allenato la Reggiana, disputando la semifinale playoff per la Serie B, Südtirol, Vicenza, Alessandria, Arzignano Valchiampo e Virtus Francavilla nell’ultima parte della stagione 2020/21. La Società accoglie Alberto Colombo con il più cordiale benvenuto a Monopoli e con un grande in bocca al lupo per l’inizio del suo lavoro in biancoverde“.

Foto: Sito ufficiale della squadra