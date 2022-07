Ufficiale: Colombo è un nuovo giocatore del Lecce

Il Lecce è tornato in Serie A e vuole modellare la squadra per raggiungere una salvezza sicura. Un mix di giocatori esperti con la giusta dose di giovani. Cosi è ufficiale l’arrivo di Lorenzo Colombo che raggiunge il Salento dal Milan, in prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto.

Il comunicato del Milan.”AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contropzione, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo all’US Lecce. Il Club augura a Lorenzo il meglio per la Stagione Sportiva”.

Foto: Twitter Milan