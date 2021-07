Ufficiale: Colombo dal Milan alla SPAL

Lorenzo Colombo è un nuovo attaccante della SPAL. Il centravanti di proprietà del Milan si trasferisce a Ferrara con la formula del prestito.

Questa la nota del club emiliano:

“S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’AC Milan le prestazione sportive dell’attaccante Lorenzo Colombo.

Classe 2002, nato a Vimercate, Colombo è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan.

Esordisce nei professionisti coi rossonera il 12 giugno 2020 subentrando nel corso della semifinale di Coppa Italia con la Juventus, mentre il debutto in Serie A avviene il 18 luglio seguente col Bologna.

Nella stagione successiva, è inserito in prima squadra, dove il 24 settembre 2020 debutta in Europa League contro il Bodo/Glimt realizzando la sua prima rete nei pro nel successo per 3-2 dei rossoneri: all’età di 18 anni e 200 giorni, questa rete lo fa diventare il primo italiano classe 2002 a segnare in una competizione internazionale.

Nel gennaio 2021 va in prestito alla Cremonese in Serie B, con cui colleziona 13 presenze e una rete.

Ha indossato la casacca azzurra nelle formazioni Under15, Under16, Under17 e Under19: con l’Under17 è stato per due volte argento agli Europei in Inghilterra (2018) e Irlanda (2019).

Con l’Under21, una presenza nel corso della prima parte dell’Europeo di categoria contro la Slovenia nel marzo scorso.

Benvenuto Lorenzo!”.

Foto: Twitter SPAL