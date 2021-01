Il Legnago comunica la partenza del portiere Edoardo Colombo, giunto in estate con la formula della cessione temporanea da Juventus, e trasferitosi alla Fermana. Contestualmente, la società annuncia l’accordo con il Parma per il trasferimento in biancazzurro, sempre a titolo temporaneo, di Edoardo Corvi, anche lui portiere.

Foto: Logo Serie C