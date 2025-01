Ufficiale: Coccolo alla Pro Patria

Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Luca Coccolo. Difensore classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, con cui ha giocato anche nell’Under 23. Coccolo in Serie C ha vestito anche le maglie di Alessandria e Cesena, mentre in B quelle di Cremonese e Spal. Il neo tigrotto nella prima parte di stagione ha giocato nella Torres. Coccolo sarà legato alla Pro Patria con formula di trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2025.

Foto: logo Pro Patria