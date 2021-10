Ufficiale: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Watford

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Watford. Lo ha annunciato il club inglese tramite i propri canali ufficiali. Per il tecnico romano sarà la quarta esperienza in Premier League. Ecco un estratto del comunicato:

“Il Watford FC è lieto di confermare la nomina di Claudio Ranieri come nuovo allenatore del club, con un contratto di due anni. L’italiano arriva a Vicarage Road vantando una vasta esperienza alla guida di alcuni dei più grandi club europei, con titoli di Premier League, Coppa Italia e Copa del Rey. Benvenuto a Watford, Claudio!”.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.

Welcome to Watford, Claudio! 💛

— Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021