Ufficiale: Claudio Chiellini nuovo ds del Pisa

Sarà Claudio Chiellini il nuovo Ds del Pisa, i nerazzurri hanno pubblicato la seguente nota per annunciare l’arrivo dell’ormai ex Juventus U23:

“Il Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo, al Dottor Claudio Chiellini.

Tale incarico sarà operativo a partire dal 1 luglio 2021.

Trentasette anni da compiere il prossimo 14 agosto, Laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, Claudio Chiellini arriva in Nerazzurro dopo una lunga ed importante esperienza alla Juventus F.C. dove ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di On Loan Players Manager e U23 Team Coordinator.

Il nuovo Direttore Sportivo del Pisa Sporting Club ha siglato un accordo biennale e sarà presentato ufficialmente alla stampa all’inizio della prossima stagione agonistica”.