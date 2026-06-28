Ufficiale: Clarke lascia la Scozia dopo 7 anni

28/06/2026 | 10:49:47

Steve Clarke lascia il ruolo di CT della Scozia, dopo l’eliminazione ai gironi. Ecco il comunicato sul sito della Nazionale: “Steve Clarke si è dimesso da capo allenatore della squadra maschile della Scozia. Il tecnico nazionale di maggior successo del paese ha concluso i suoi sette anni alla guida dopo la conferma dell’uscita della Scozia dalla Coppa del Mondo FIFA 2026. Steve ha guidato la Scozia alla sua prima Coppa del Mondo maschile dopo 28 anni – dopo due qualificazioni consecutive alla UEFA EURO – e ha iniziato la stagione con una vittoria per 1-0 contro Haiti. Le sconfitte contro Marocco e Brasile hanno condannato la Scozia al terzo posto nel girone e l’eliminazione dal torneo. In una lettera aperta ai tifosi, Steve Clarke ha espresso il suo orgoglio per i risultati raggiunti dalla squadra durante il suo mandato: “La parte più emozionante di questo addio è per i miei giocatori, senza i quali non avremmo avuto nessuno dei ricordi che abbiamo accumulato dal 2019 ad ora. Meritano tutte le lodi e l’adorazione che ricevono ed è stato davvero un onore essere chiamati il loro Gaffer. “Grazie per avermi invitato e buona fortuna al mio successore.” Ian Maxwell, Amministratore Delegato della Scottish FA: “Anche se siamo tutti delusi di essere usciti dalla fase a gironi dalla Coppa del Mondo, non dobbiamo perdere di vista i progressi indiscutibili fatti durante i sette anni di Steve alla guida. “Dal partire come squadra del quarto piatto nel 2019 fino a vincere il nostro girone di qualificazione ai Mondiali, ha più che rispettato il compito di riportare la Scozia a un torneo importante. “Ringraziamo Steve per il suo contributo da record e sappiamo che quando la delusione per l’eliminazione dei Mondiali si placherà, i tifosi scozzesi saranno grati per i ricordi di marciare con orgoglio nei tornei più importanti. “Infine, a nome del consiglio della Federazione Scozzese, vorrei fare un menziono speciale ai nostri incredibili sostenitori. “Le molte migliaia che hanno viaggiato negli Stati Uniti per celebrare il ritorno a una Coppa del Mondo – prendendo un impegno finanziario significativo per farlo – si sono dimostrate ancora una volta ambasciatrici eccezionali per il nostro paese e il nostro calcio nazionale”.

Foto: X Scozia