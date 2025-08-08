Ufficiale: clamoroso, Nzonzi torna allo Stoke City

08/08/2025 | 19:57:21

Nzonzi torna in Premier allo Stoke City, clamoroso annuncio del club inglese: “Steven Nzonzi firma per lo Stoke City, Centrocampista attualmente impegnato nella preparazione per la partita. Il numero 15 dei Potters si riunirà ai tifosi prima della partita di sabato Steven Nzonzi, maestro del centrocampo in un’epoca di successi per lo Stoke City più di dieci anni fa, ha completato un ritorno da favola al Club. Il trentaseienne, che ha firmato un contratto annuale, trascorrerà il resto di agosto allenandosi per migliorare la forma fisica in vista della partita, avendo preso parte alla preparazione pre-campionato del Club dalla fine di luglio; dopodiché dovrebbe essere disponibile per la selezione della prima squadra per il resto della stagione. Riconosciuto come uno dei migliori giocatori di sempre del Club, Nzonzi ha avuto un ruolo fondamentale nel piazzamento dei Potters in Premier League, rispettivamente al 13°, 9° e 9° posto durante le sue tre stagioni con il Club. Il centrocampista alto 1,95 m ha vinto l’Europa League con il Siviglia nel 2016 e la Coppa del Mondo con la Francia due anni dopo. Ha fatto una buona impressione durante gli allenamenti con la squadra di Mark Robins, dopo aver lasciato il Sepahan, squadra della Persian Gulf Pro League, alla fine della scorsa stagione. Il direttore sportivo Jonathan Walters, ex compagno di squadra di Nzonzi nello ST4, ha dichiarato: “Steven non ha bisogno di presentazioni per i tifosi dello Stoke City. Avere l’opportunità di ingaggiare un giocatore di tale talento ed esperienza, vincitore di una Coppa del Mondo e di un’Europa League, nonché leggenda dei Potters, è un enorme incentivo per tutti noi del Club. “Ci vorrà del tempo prima che la sua forma fisica raggiunga un livello tale da consentirgli di giocare, quindi, anche se siamo entusiasti di rivederlo, dovremo essere tutti pazienti per ancora qualche settimana. “La storia di Steven con lo Stoke City deve ancora concludersi e, quando tornerà, ci saranno migliaia di appassionati Potter entusiasti di accoglierlo di nuovo.” Nzonzi, che indosserà lo stesso numero 15 che aveva lasciato dieci anni fa, si riunirà ai tifosi prima del calcio d’inizio della partita inaugurale del campionato contro il Derby County, sabato; i tifosi sono pregati di essere ai loro posti entro le 14:45. Ha detto: “Per me è come se fossi tornato a casa. Ho giocato a calcio per alcuni grandi club nella mia carriera, ma il miglior rapporto che ho avuto con i tifosi è stato allo Stoke City. “Sono sempre stato molto grato per questo, così come lo sono a Jon Walters per tutto ciò che ha fatto per rendere possibile questo trasferimento. Mi dà una grande motivazione per aiutare il Club ad avere successo in questa stagione. “Ora è importante, però, non guardare troppo indietro, ma guardare avanti. Sarò, ovviamente, un giocatore diverso rispetto a dieci anni fa, ma so di avere molto da dare alla squadra. “Per essere pronto e in forma per il campionato, devo completare la mia preparazione pre-campionato. Una volta fatto, non vedo l’ora di giocare di nuovo davanti ai tifosi dello Stoke City.”

FOTO: Sito Stoke City