Ufficiale: Ciurria rinnova con il Monza fino al 2028

18/02/2026 | 16:39:46

Il Monza ha comunicato il rinnovo del contratto fino al 2028 di Patrick Ciurria.

Questo il comunicato del club:

“AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Patrick Ciurria fino al 30 giugno 2028.

Arrivato in Brianza nell’estate 2021, il centrocampista offensivo ha collezionato 142 presenze con 12 gol in maglia biancorossa, vivendo da protagonista la prima storica promozione in Serie A del Club, di cui è diventato una bandiera.

L’avventura insieme continua, complimenti Patrick!”.

Foto: sito Monza