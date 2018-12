Ufficiale: City, preso il portiere Steffen dal Columbus Crew

Il Columbus Crew, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per la cessione del portiere Zack Steffen al Manchester City. I termini dell’accordo non sono stati ancora resi noti, ma dovrebbe trattarsi del trasferimento economicamente più importante nella storia del club. Il 23enne è pronto a vivere il proprio sogno in Europa e in Premier League.

Foto: Columbus Crew Twitter