Il Manchester City, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Eliaquim Mangala. Il difensore classe 1991, in quest’ultima stagione spesso fuori per infortunio, ha ricevuto la fiducia di Pep Guardiola e ha sottoscritto un nuovo contratto valido fino al 2020.

Foto: Sportsmole