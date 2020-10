Ufficiale: Cittadella preso il portiere Kastrati

L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di ELHAN KASTRATI.

Il nuovo portiere granata nasce in Albania nel 1997 e cresce calcisticamente nei settori giovanili del Teuta (2009-2014) e del Pescara (2014-16).

Il debutto tra i professionisti arriva però con la maglia del Piacenza, per poi vestire ancora quelle di Teuta (Serie A Albanese) e Pescara (Serie B).

Punto fisso nelle nazionali minori in Albania, nell’ottobre 2018 riceve la sua prima convocazione in nazionale maggiore.

Da questo pomeriggio a lavoro al Tombolato con i nuovi compagni.

Ad Elhan il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori!

✍

In granata il portiere classe ’97.

Benvenuto Elhan!

✏️Newshttps://t.co/EAnwPFM835 pic.twitter.com/M6VMCkmB5w — A.S. Cittadella 1973 (@ascittadella73) October 13, 2020

Fonte Foto: Twitter Cittadella