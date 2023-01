Ufficiale: Cittadella, ecco Salvi dall’Ascoli a titolo definitivo

Si chiude l’avventura di Alessandro Salvi all’Ascoli. Il terzino lascia il club bianconero e torna a titolo definitivo al Cittadella. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club marchigiano: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo definitivo di Alessandro Salvi al Cittadella. Il terzino, arrivato in bianconero due anni fa, ha collezionato nella s.s. 2021/22 27 presenze fra Campionato e Coppa, realizzando il gol vittoria contro il Pordenone al Teghil di Lignano Sabbiadoro il 30 novembre 2021; nella stagione in corso è sceso in campo 6 volte.

Il Club bianconero saluta un professionista serio ed esemplare e gli augura le migliori fortune”.

Foto: Instagram Cittadella