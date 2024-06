Jacopo Desogus è un nuovo calciatore del Cittadella. Di seguito la nota: “L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di Jacopo Desogus. Attaccante classe 2002 nato a Cagliari e cresciuto nel Settore giovanile sardo. A Jacopo il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B con i nostri colori”.

Foto: logo cittadella