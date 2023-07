Ufficiale: Cittadella, ecco Angeli a titolo definitivo. C’è il diritto di recompra per il Bologna

Matteo Angeli è un nuovo giocatore del Cittadella. Il difensore classe 2002 arriva a titolo definitivo dal Bologna, ma i felsinei hanno il diritto di recompra sul calciatore. Di seguito il comunicato pubblicato dal club rossoblu: “Il Bologna Fc 1909 comunica che il giocatoreMatteo Angeli, rientrato dal prestito all’ A.C. Renate, è stato ceduto all’A.S. Cittadella a titolo definitivo con diritto di recompra“. Nella passata stagione Angeli si è messo in mostra collezionando 42 presenze con cinque reti all’attivo in Serie C con la maglia del Renate.

Foto: Instagram Cittadella