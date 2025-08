Ufficiale: Cittadella dal Mantova arriva Redolfi

01/08/2025 | 20:10:51

L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione, a titolo definitivo dal Mantova, delle prestazioni sportive di Alex Redolfi. Difensore classe 1994 nato a Calcinate (BG) e cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta.

Debutto tra i professionisti con la maglia del Como, poi Pontedera, Cremonese, Juve Stabia, Reggina, Vibonese, Gubbio e, nelle ultime due stagioni, Mantova. Ad Alex il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori.

Foto: X Cittadella