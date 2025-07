Ufficiale: Cittadella, arriva Crialese dal Pescara

21/07/2025 | 11:55:33

“L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione, a titolo definitivo dal Pescara, delle prestazioni sportive di Carlo Crialese. Difensore centrale classe 1992 nato a Roma, qualche settimana fa vincitore dei playoff di Serie C con la maglia degli abruzzesi. Cremonese, Bassano, Juve Stabia, Entella, Perugia, Pro Vercelli, Crotone e Pescara le maglie indossate nella sua carriera. A Carlo il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori”.

Foto: l0go Cittadella