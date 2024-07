Ufficiale: Cittadella, arriva Casolari in prestito dal Sassuolo

Come si può apprendere direttamente dal sito ufficiale della Lega B, il Cittadella ha acquistato, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Federico Casolari, centrocampista classe 2003 di proprietà del Sassuolo. Nella passata stagione il centrocampista ha vestito la maglia del Gubbio in Serie C, dove ha totalizzato 31 presenze. Si attendono i comunicati ufficiali delle due squadre per conoscere i dettagli dell’operazione.

Foto: twitter Cittadella