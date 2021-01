Ufficiale, Cittadella: arriva Baldini dal Fano

Il Cittadella ha ufficializzato sul proprio sito l’arrivo di Enrico Baldini, centrocampista offensivo classe ’96 dal Fano dove ha giocato nell’ultimo anno e mezzo collezionando 44 presenze condite da tre reti e sei assist. Questa la nota del club:

“L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di ENRICO BALDINI. Centrocampista offensivo classe 1996 nato a Massa Carrara, Baldini ha giocato la scorsa stagione e la prima parte di questa con la maglia dell’ Alma Juventus Fano. Dopo esser cresciuto nel settore giovanile dell’Inter ha vestito in Serie B le maglie di Pro Vercelli e Ascoli. Ad Enrico il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di campionato con i nostri colori”.

Foto: instagram Cittadella