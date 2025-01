Ufficiale: Ciofi rinnova col Cesena fino al 2028

Il Cesena ha reso noto tramite un comunicato ufficiale di aver prolungato il contratto del difensore Andrea Ciofi fino al 2028.

“Arrivato in Romagna nel gennaio 2018 per unirsi alla formazione Primavera, dalla stagione seguente il difensore classe 1999 inizia la sua avventura con la prima squadra bianconera, contribuendo in modo decisivo al ritorno del Cavalluccio tra i professionisti.

Tra i protagonisti della vittoria del Campionato di Serie C 2023/2024, nella presente stagione sportiva Andrea ha superato il traguardo delle 200 apparizioni con la maglia del Cesena FC ed oggi, con le sue 219 partite disputate in bianconero, è il dodicesimo calciatore con più presenze di sempre nella storia del Club”.

Foto: Sito Cesena