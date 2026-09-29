Ufficiale: Cioffi esonerato dalla Carrarese

29/09/2026 | 14:00:04

La Carrarese ha esonarato Cioffi, il comunicato ufficiale: “Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra, Gabriele Cioffi, e contestualmente, l’Allenatore in Seconda, Ivan Franceschini, e il collaboratore tecnico Massimo Belluomini, ad ognuno dei quali si rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità durante questi mesi trascorsi assieme”.

foto sito cremonese