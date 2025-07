Ufficiale: Cigarini lascia la Reggiana

01/07/2025 | 19:43:43

La Reggiana saluta il capitano Luca Cigarini, dopo 4 stagioni.

Questa la nota del club: “Grazie per avere incantato Reggio Emilia con le tue magie in campo. Talento e carisma, in una parola Campione. Buona fortuna, Ciga”.

Foto,: sito Reggiana